Популярный молдавский певец Дан Балан на сцене захватывает все внимание поклонников себе

После того, как популярный молдавский артист впервые публично прокомментировал свои отношения с украинской певицей Тиной Кароль, с которой ему приписывают роман, он снова прекратил обновлять свою страницу в Инстаграм. Артист очень редко делится личными кадрами, а теперь и вовсе прекратил это делать.

Поклонники певца же успевают показывать весьма интригующие кадры, публикуя их в сети с завидной регулярностью. Не так давно фанаты показали яркий кадр из выступления Дана. На сцене улыбчивый мужчина в компании девушек из подтанцовки зажег публику своим исполнением.

На фото также можно заметить светловолосую красотку, с которой Дан выступает и которую также уже не впервые сравнивали с Тиной Кароль.

«А сердечко почернело», - пишет один из поклонников в сети под постом с фото.

Как известно, долгое время артист не говорил в сети о личном, избегая лишних слухов. Несмотря на то, что съемки «Голоса» уже давно закончились, а в качестве судьи Дан уже не выступает, фанаты продолжают ему приписывать роман с Тиной Кароль.

Сейчас певец занят другими проектами, активно занимается новой работой, которую уже реализует, но не раскрывает секретов о своих начинаниях. На фан-аккаунте не так давно появилось свежее фото с мужчиной:

«Фото со съемок нового проекта с детками. ✔Ирина Донецкая. Ждете!?🥰😍😉» - говорится в подписи к кадру.

Напомним, "доказательства" романа Дана Балана и Тины Кароль всплыли в Сети: "Это точно не игра"

А еще Politeka писала, Дан Балан, раскрыв, что у них произошло с Кароль, объявил о новом шансе: "Последний романтик..."

Также Politeka сообщала, что мама Дана Балана устроила Кароль сюрприз, внезапно появившись на сцене.