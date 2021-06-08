Под натиском гривны курс доллара обновит свой минимум почти за целый год

Во вторник, 8 июня, курсы иностранных валют в Украине снова изменятся разнонаправленно, сообщает Национальный банк.

В частности, доллар в очередной раз сдаст позиции. Его курс опустится сразу на 10 копеек и достигнет 27,19 гривен. Это самый низкий показатель для американской валюты почти за 11 месяцев. В последний раз курс доллара опускался ниже только 16 июля прошлого года, когда он составил 27,119 гривен.

В свою очередь, курс евро ждет небольшое повышение: он укрепится на 1 копейку и составит 33,07 гривен. Стоит отметить, что до этого европейская валюта дешевела три банковских дня подряд.

На межбанке ситуация оказалась благоприятной для гривны. Так, 7 июня курс доллара в продаже опустился на 3 копейки и составил 27,23 гривен, а курс в покупке достиг 27,21 гривен. Курс евро также упал на 3 копейки и достиг 33,16 гривен.

Аналитики ожидают, что в течение ближайшей недели курс доллара продолжит падать. По их прогнозам, на межбанке он может опустится до 27,0 гривен, а наличными будет торговаться в пределах 26,9/27,1 гривен.

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