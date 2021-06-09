Экс-фаворитка "Холостяка 11" Михаила Заливако Юля "Зайка" поделилась милыми кадрами
После финала шоу "Холостяк" 27-летняя девушка хоть и завоевала сердце главного героя, зато точно получила немало поклонников. На радость им Юля активно ведет миниблог, где делится различными моментами своей жизни.
Так, в новых сторис Юля показала, как проходила ее новая фотосессия в студии с большими букетами пионов.
Юля позировала с светлом топе с пышными рукавами и объемной юбке. «Изюминкой» стало то, что девушка держала в руках белого кролика.
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Юля поднесла маленького пушистика к лицу, изображая поцелуй, затем прилегла на кровать, играя с ним.
"Это было волшебно", - подписаны кадры.
Ранее решила напомнить поклонницам о важности ежегодной проверки у врачей, на предмет такого страшного недуга, как рак молочной железы.
"Если тебе не плевать на себя - прочти этот пост❗️. Ежегодно в Украине регистрируют около 16 тыс. новых случаев заболевания раком молочной железы. К сожалению, от этого никто не застрахован. Правильный образ жизни конечно, снижает риски, но не дает гарантий. Поэтому, так важно проходить плановые осмотры каждый год. В случае чего, время играет решающую роль. И чем раньше обнаружить болезнь - тем оптимистичней прогнозы... Девушки, женщины, обещайте себе беречь себя❣️", - говорилось в посте.
Напомним, что "Холостяк" Заливако обеспокоил печальным видом рядом с Анной Богдан
А еще Politeka писала, что экс-фаворитка "Холостяка" Юлия Зайка в цветах вместо одежды показала новую себя
Также Politeka сообщала, что исхудавшая на "Холостяке" Зайка эффектно появилась перед Заливако на пост-шоу