Вот это да!

Певица Анастасия Приходько посмеялась со снимка Филиппа Киркорова и экс-бойфренда Ольги Бузовой Давида Манукяна, известного как Дава

Как передает Politeka.net, кадр и свой комментария по этому поваду певица оставила на своей странице в Инстаграм.

Не секрет, что сейчас Киркоров и Дава стали чуть ли не лучшими друзьями, они снимают совместные клипы, ходят вместе на светские мероприятия и появляются вдвоем на телевидении. В Интернете даже шутят, что Филипп отбил Даву у Бузовой (пара была вместе около полутора лет и со скандалом рассталась в начале 2021 года).

Новое фото Киркорова с Давой не оставило равнодушной Анастасию Приходько, которая представляла Россию на Евровидении в 2009 году. На снимке запечатлено, как Королль российской эстрады нюхает красную розу, которую держит Манукян. При этом артисты смотрят друг на друга и улыбаются.

Анастасия Приходько своеобразно отреагировала на такое фото. Певица также рассказала, что Кикроров как-то приглашал ее в ресторан.

«Ой! А что Филипп сделал признание, что он гей? Я что-то пропустила? Странно, в свое время звал меня в ресторан ужинать в Сочи. Никогда за ним не замечала! Никогда!» - прокомментировала фото Приходько.

Анастасия также показала кадры своего выступления вместе с Киркоровым.

Напомним, Приходько, признавшись, что сделала со свои лицом, показала еще больше: "А синяки какие..."

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