Популярная певица Анастасия Приходько посмеялась над худеющей Наташей Могилевской, которая решила избавиться лишнего веса с помощью звездного тренера Аниты Луценко
Артистка решила пойти на крайние меры, чтобы похудеть, в последнее время она заметно располнела. Анастасия Приходько отреагировала на такое решение весьма дерзко. В своем Инстаграм она поделилась мнением, мол 1 кг в неделю скинуть совсем не сложно.
"Видела пост и не поняла, в чем сложность? Я считаю, что тут вообще ничего сложного, 1 кг в неделю??? Так это лафа! Увидела и не поняла, что тут прям невозможного", - написала в сториз Приходько, которая после третьих родов активно избавляется от лишнего веса.
А тем временем Могилевская призналась, что всего лишь за вечер набрала еще лишний килограмм - накануне марафона она наелась конфет...
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Могилевская пошла на спор, что до 26 июня скинет лишних 4 кг. Если же не сможет этого сделать, то побреет голову налысо. Такое заявление привлекло невероятное внимание поклонников.
Ранее во время карантина артистке пришлось хорошо потрудиться, чтобы похудеть. В своем интервью звезда рассказала, что набрала лишних 10 килограммов.
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