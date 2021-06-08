Известная певица Вера Брежнева показала свою стильную маму

Звезда родилась третьего февраля 1982 года, передает Politeka.net. Родители будущей звезды трудились в промышленной сфере на Приднепровском химзаводе.

Известно, что кроме Веры, в семье росли старшая дочь Галина и близняшки Вика и Настя.

Сейчас матери звезды, Тамаре Витальевне Галушка, 69 лет, а выглядит она превосходно. Это доказывает соответствующее фото, размещенное в Инстаграм. Так, несколько часов назад Вера показала свою стильную маму, которая впечатляет нестареющим видом. Мужу Брежневой, Константину Меладзе, явно повезло с тещей.

"Любимая мама, идеальная Бабушка, лучшая подруга, помощница, поддержка и опора) Сегодня 69 🤍 празднуем и радуемся всей нашей большой семьей!🔝 нам очень повезло быть детьми и внуками такой женщины 🤍", - написала Вера.

Публикация собрала более 60 тысяч лайков и много комментариев.

"Мамочка потрясающая❤️ с днём рождения🙌🏻 здоровья и радости🥳", "Красивая стильная и остроумная мамуля ❤️", "С Праздником 👏❤️😍🌸🌸", "Мамуля шикарно выглядит 🔥", "Мамочка-КРАСАВИЦА 💯 ЗДОРОВЬЯ ей на долгие годы!!!🍀🌸", "🎈🎈🎈Тамара!!!! С днём рождения суперженщина", "Здоровья и долгих лет мамочке!🙏🌹🌹🌹красивая!👌😍", "С Днём Рождения мамулю 🙏🏻❤️🎂🥰🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Особенная", - написали пользователи сети.

Напомним, Вера Брежнева в своих интервью рассказывала, что из небогатой семьи. Будущей звезде приходилось совмещать работу с учебой, чтобы сводить концы с концами.

Напомним, Брежнева впервые раскрыла секрет своей пышной шевелюры: "Добавили немного прядей на...".

Как сообщала Politeka, Брежнева призналась в плохой привычке, которой страдают многие: "Благодарю, что об этом пишите".

Также Politeka писала, Брежнева в "серебряном" наряде энергично подвигала бедрами перед Монатиком: "Кайф!".