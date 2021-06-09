Известный певец Филипп Киркоров произвел фурор пляжным фото

Как передает Politeka.net, снимком Король российской эстрады поделился на своей странице в Инстаграм.

54-летний артист похвастался, что отправился в отпуск. Артист решил отдохнуть в Дубае. После перелета Киркоров отправился на пляж и сделал там фотографию, которой и поделился у себя на странице.

«Это только разогрев! Вечером — горячий statement», — подписал фото Киркоров (орфография и пунктуация авторов даны без изменений. — Прим. ред.).

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«Какой стройный. Прекрасная фигура. Колись, что делаешь» - написала модель и актриса Эвелина Бледанс.

Активно комментируют снимок и поклонники Киркорова.

«Жаришка пошла 🔥🔥🔥», «Воу🔥🔥🔥 и этому человеку скоро 55???просто цифры, а фигура огонь», «Такое редкое фото, наш любимый обнажённый король», «Филипп! Вы просто Аполлон», «Капец!! Думала уже.. не увижу, в таком виде Филиппа, никогда», «Зачем так горячо?», «Красавец! Похудел, помолодел!», «Форма лучше, чем у Тарзана», «Какой мужчина», - пишут в комментариях.

Как известно, Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой.

Экс-супруги, прожившие вместе больше почти 11 лет, сейчас, по слухам, совсем не общаются и не поздравляют друг друга с праздниками. Не увидеть их на днях рождениях детей друг друга.

50-летие Кристины Орбакайте в конце мая стало первым праздником за долгое время, на котором в одном помещении тесно присутствовали Киркоров и Пугачева.

Напомним, Пугачева прогулялась по Киеву за руку с Киркоровым, заинтриговав фанатов: "Майкл Джексон с Мадонной?"

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