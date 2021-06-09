Курс валют в Украине 9 июня удивит неожиданным расхождением доллара и евро

Как передает Politeka.net, в последний месяц в Украине наблюдается тенденция к укреплению гривны. Доллар уже обрушился до рекордных за последние пару лет отметок, и продолжает падать. Евро же пытается сражаться за свои позиции, поэтому после периода падения снова дорожает.

Так, в среду, 9 июня, доллары в обменниках будут стоить 27,17 гривен. Это на две копейки дешевле, чем днем ранее.

Евро же, наоборот, ударит по гривне, подорожав на 4 копейки. Европейская валюта будет стоить 33,11 гривен.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время курс доллара продолжит падать. Отмечается, что на межбанке курс может просесть до 27,0 гривен за доллар. Как и обещали аналитики, к лету гривна серьезно окрепнет, показав свою пиковую форму. Однако уже к осени она начнет проседать и девальвировать. Так, Кабмин в бюджетной декларации на 2022-2024 годы утвердил, что к концу 2021 года гривна девальвирует до 28,6 гривен за доллар.

Впрочем, до конца лета еще есть время запастись долларами по выгодной цене. Эксперты отмечают, что для длительных вложений валюта все еще остается самым лучшим вариантом.

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