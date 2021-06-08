Під натиском гривні курс долара оновить свій мінімум майже за цілий рік

У вівторок, 8 червня, курси іноземних валют в Україні знову зміняться різноспрямовано, повідомляє Національний банк.

Зокрема, долар в черговий раз здасть позиції. Його курс опуститься відразу на 10 копійок і досягне 27,19 гривень. Це найнижчий показник для американської валюти майже за 11 місяців. Востаннє курс долара опускався нижче тільки 16 липня минулого року, коли він склав 27,119 гривень.

У свою чергу, курс євро чекає невелике підвищення: він зміцниться на 1 копійку і складе 33,07 гривень. Варто відзначити, що до цього європейська валюта дешевшала три банківські дні поспіль.

На міжбанку ситуація виявилася сприятливою для гривні. Так, 7 червня курс долара в продажу опустився на 3 копійки і склав 27,23 гривень, а курс в покупці досяг 27,21 гривень. Курс євро також впав на 3 копійки і досяг 33,16 гривень.

Аналітики очікують, що протягом найближчого тижня курс долара продовжить падати. За їхніми прогнозами, на міжбанку він може опуститься до 27,0 гривень, а готівкою буде торгуватися в межах 26,9/27,1 гривень.

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