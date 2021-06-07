Курс валют в Україні 7 червня обрадує стійкою гривнею і падінням долара

Як передає Politeka.net, згідно зі свіжими даними НБУ, новий тиждень на валютному ринку почнеться з хороших новин для української гривні. І долар, і євро в понеділок покажуть падіння, сильно подешевшавши по відношенню до гривні.

Так, долари в обмінниках коштуватимуть по 27,29 гривень. Це на 5 копійок дешевше, ніж у п'ятницю. Євро просяде в ціні більш істотніше. Його продаватимуть по 33,06 гривень за одиницю. При цьому в п'ятницю європейську валюту в обмінниках можна було побачити по 33,25 гривень. Європейська валюта дешевшає вже третій банківський день поспіль.

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Варто відзначити, що тенденція до зміцнення гривні спостерігається вже другий місяць. Як і обіцяли аналітики, до літа гривня серйозно зміцніє, показавши свою пікову форму. Згідно бюджетної декларації на 2022-2024 роки, затвердженої урядом, до кінця 2021 року гривня девальвує до 28,6 гривень за долар. Однак у наступні пару років темп девальвації сповільниться. До 2024 року курс не повинен подолати позначку в 29,4 гривні за долар.

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Аналітики вважають, що літо 2021 року найкращий період для покупки доларів.

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