Украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Ткач насмешил необычным образом рядом с коллегой по съемкам
Как передает Politeka.net, Юрий Ткач вместе с Ириной Сопонару впечатлили весьма необычными образами. Как известно, актеры вместе играют в ситкоме «Один раз под Полтавой». Видимо, это фото было сделано во время съемок одного из эпизодов.
И Юрий, и Ирина позировали в необычных шубах. Выглядели они довольно странно. Ткач держал раскрытый зонтик, пряча себя и коллегу от дождя.
«Что-то лето не очень балует», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях зрители оставили забавные отзывы об экранной парочке.
Аллу Пугачеву, которую все боятся, довели до слез на публике: "Негодяй"
"Холостячка" Огневич выбрала для съемок первого эфира провальный образ: "Просто отвратительное платье"
19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина отговаривают от свадьбы: "Она ему не пара, хищный взгляд"
Жертвой тяжелого ДТП оказалась известная российская певица, кадры с места: "Навсегда останется в нашей памяти"
Маршрутка влетела в бензовоз на трассе Киев-Одесса: первые кадры масштабной аварии
«Лиса Алиса и кот Базилио!», «Класс, супер, дай Бог Вам здоровья», «Сопонару что, губы накачала?», «Вот Юрий с Ириной поднялись. Полтава рулит!», «Какие волосатые», «Летний прикид, последний писк моды», «Ничего себе оборотень», «Что-то улыбками не очень балуете», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Юрий Ткач поделился снимком со съемок. Cейчас комик много времени проводит на съемках в различных проектах. На свежем фото актер сидел на входе в свой вагончик, скривив гримасу. За это Ткача и любят поклонники. Он не боится быть смешным.
"Мастер гениальной фотографии", - подписал он фото.
Напомним, что Юрия Ткача "запаковали" в полицейскую машину вместе с коллегой: "Нас подставили!".
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" заявил о своем жестком решении, неожиданное видео: "Буду открывать...".
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" засветился с двумя красотками в кабриолете: "Жену отправил на море".