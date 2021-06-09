Украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Ткач насмешил необычным образом рядом с коллегой по съемкам

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач вместе с Ириной Сопонару впечатлили весьма необычными образами. Как известно, актеры вместе играют в ситкоме «Один раз под Полтавой». Видимо, это фото было сделано во время съемок одного из эпизодов.

И Юрий, и Ирина позировали в необычных шубах. Выглядели они довольно странно. Ткач держал раскрытый зонтик, пряча себя и коллегу от дождя.

«Что-то лето не очень балует», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях зрители оставили забавные отзывы об экранной парочке.

«Лиса Алиса и кот Базилио!», «Класс, супер, дай Бог Вам здоровья», «Сопонару что, губы накачала?», «Вот Юрий с Ириной поднялись. Полтава рулит!», «Какие волосатые», «Летний прикид, последний писк моды», «Ничего себе оборотень», «Что-то улыбками не очень балуете», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач поделился снимком со съемок. Cейчас комик много времени проводит на съемках в различных проектах. На свежем фото актер сидел на входе в свой вагончик, скривив гримасу. За это Ткача и любят поклонники. Он не боится быть смешным.

"Мастер гениальной фотографии", - подписал он фото.

Напомним, что Юрия Ткача "запаковали" в полицейскую машину вместе с коллегой: "Нас подставили!".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" заявил о своем жестком решении, неожиданное видео: "Буду открывать...".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" засветился с двумя красотками в кабриолете: "Жену отправил на море".