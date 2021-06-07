Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач розповів про своє жорстке рішення

Юрій Ткач став популярним артистом після того, як влаштувався в студію "Квартал 95", повідомляє Politeka.net. Артист сподобався глядачам, завдяки своїй надзвичайній харизмі.

Зараз на сторінку "кварталівця" підписані 1,7 мільйона користувачів Мережі, з якими він ділиться кадрами зі свого життя і зйомок.

В одному з останніх постів артист поскаржився на погоду, але попри це прийняв жорстке рішення. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

"Все! Я вирішив - ось так ось на кореню - буду відкривати плавальний сезон, попри цей "колотун" неймовірний. Хтось вже купався? Що там з водичкою?",- поцікавився артист.

"Чекати немає сили... Хто вже відкривав плавальний сезон?",- написав Юрій.

За годину публікація зібрала майже 20 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Еге ж... у нас в Ялті 10 градусів))) тут не купання, а моржування)", " 1 травня сезон відкритий😂 😂 😂 норм🔥", " ахахахах, я відкрила, сама того 😜 не чекаючи, коли дочка на рибалці впустила з містка мій телефон 📱 - довелося за ним стрибати - шукала 20 хвилин - встигла накупатися )))))", "Так, мій синочок 8 травня. Так сміявся, шо шльопнувся у воду", " дуже класний 😍", " тільки у ванній або в душовій) !!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Юрій Ткач народився в Дніпрі. У професійний КВК артист почав грати з першого курсу навчання, а потім дорога привела його в "Квартал 95".

Нагадаємо, Ткач з " Квартал 95 "в компанії відомої блондинки змусив Нікітюк з Астаф'євою обімліти:"Опачки".

Як повідомляла Politeka, Ткач з " Квартал 95 "в незвичному образі показав українцям свою" штуку", спантеличивши питанням:"якесь непорозуміння".

Також Politeka писала, що Ткач з " Квартал 95 "здивував поведінкою за лаштунками, не стримавши пориву почуттів:"розійшовся прям".