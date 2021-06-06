Весело як завжди

Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач засвітився в дорогій машині з двома колегами по зйомках

Відповідне відео артист розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На даний момент повним ходом йдуть зйомки 14-го сезону комедійного серіалу "Одного разу під Полтавою", в якому задіяний Юрій Ткач. Ситком знімається з 2014 року і розповідає про життя жителів українського села.

У кадрі зірка "Кварталу" їде в синьому кабріолеті зі своїми колегами по серіалу Іриною Сопонору і Ганною Саліванчук.

Він сидить на автомобілі, розставивши руки від радості.

"На другу хвилину, коли дружина відправив на море 😂 😂 😂 ",- іронічно підписав відео артист.

Фолловери з гумором відреагували на відео Ткача.

"Коли машину дали тільки помити!! І почалося♪",

"А на третю вона повернулася і продовження слідує 😂 😂 😂 ",

" Ну ти Юрчик і жартівник однак😂", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Ткач з " Квартал 95 "в компанії відомої блондинки змусив Нікітюк з Астаф'євою обімліти:"Опачки".

Як повідомляла Politeka, Ткач з " Квартал 95 "в незвичному образі показав українцям свою" штуку", спантеличивши питанням:"якесь непорозуміння".

Також Politeka писала, що Ткач з " Квартал 95 "здивував поведінкою за лаштунками, не стримавши пориву почуттів:"розійшовся прям".