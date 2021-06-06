Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач засвітився в дорогій машині з двома колегами по зйомках
Відповідне відео артист розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На даний момент повним ходом йдуть зйомки 14-го сезону комедійного серіалу "Одного разу під Полтавою", в якому задіяний Юрій Ткач. Ситком знімається з 2014 року і розповідає про життя жителів українського села.
У кадрі зірка "Кварталу" їде в синьому кабріолеті зі своїми колегами по серіалу Іриною Сопонору і Ганною Саліванчук.
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Він сидить на автомобілі, розставивши руки від радості.
"На другу хвилину, коли дружина відправив на море 😂 😂 😂 ",- іронічно підписав відео артист.
Фолловери з гумором відреагували на відео Ткача.
"Коли машину дали тільки помити!! І почалося♪",
"А на третю вона повернулася і продовження слідує 😂 😂 😂 ",
" Ну ти Юрчик і жартівник однак😂", - пишуть в мережі.
Нагадавши, Ткач з " Квартал 95 "в компанії відомої блондинки змусив Нікітюк з Астаф'євою обімліти:"Опачки".
Як повідомляла Politeka, Ткач з " Квартал 95 "в незвичному образі показав українцям свою" штуку", спантеличивши питанням:"якесь непорозуміння".
Також Politeka писала, що Ткач з " Квартал 95 "здивував поведінкою за лаштунками, не стримавши пориву почуттів:"розійшовся прям".