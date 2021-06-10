Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала волну насмешек в сети после публикации в ванной комнате

Скандально известная балерина без комплексов привыкла показывать всю свою жизнь на обозрение публики и привлекать фанатов всеми способами, чтобы казаться им интересной. Нередко при этом артистка переходит границы в своих стремлениях оставаться обсуждаемой личностью..

В этот раз Волочкова в одном белье рассмешила сеть неловким видом, ведь тонкие кружева не только не скрыли ее фигуру, но еще и оказались ей малы в зоне бикини, из-за чего звезда показала много лишнего.

«Примеряю обновки. Начала с нижнего белья. Я купила его за два дня красивого стоооооолько! Купить можно многое за деньги. Но не форму тела и души. Деньги имеют свойство заканчиваться. Но за них не купить Совесть и Добропорядочность....🤷‍♀️ А Вы как считаете?🐣,» - написала белерина.

В сети разразились споры: «,,Добропорядочность,, уж очень напоказ 🤭; Пирожок наружу😮; Где вы находите белье моды 20 летней давности? Диву даюсь; Как так можно, у тебя дочь взрослая.... а ты такие фото; Не культурненько вышло...это мягко сказать😮; У вас сбоку вылезло справа от трусов ..; Стыдоба....🤭🤭🤭; Чем дальше тем безумней; Как это развидеть 😂; У вас вареник выпал; они вам маловаты».

Напомним, ранее на своем дне рождения Волочкова заявила, что рассталась со своим тайным возлюбленным, с которым она пробыла в отношениях не один год. Теперь же депрессивная Волочкова удивляет своими переменами и депрессивным настроением.

Последняя тренировка удивила сеть больше всего. Анастасия является любительницей показать, как якобы идеально она проводит занятия несмотря ни на что. В этот раз уставшая балерина заявила, что не знает, как начать тренировку и разминку.

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