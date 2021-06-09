Украинский телеведущий, шоумен и продюсер Юрий Горбунов снова отдыхает в Турции

Как сообщает Politeka.net, недавно Горбунов вместе с беременной женой и сыном отдыхали за границей. Они хвастались морскими прогулками на яхте, показывая красоты Турции. Прошло совсем немного времени, и звезды вновь улетели в Турцию. Правда, в этот раз, судя по всему повод был рабочим.

Это не помешало Горбунову насладиться прекрасной погодой, пока в Украине идут дожди. На свежем фото он позировал в яркой рубашке и шортах. Артист развалился на белоснежном диванчике, спрятав лицо за солнцезащитными очками.

«Ну тай таке!», - коротко подписал фото Горбунов.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Не обошлось без возмущения и критики.

«В казино «Поднялся»?», «Горбунович крутой», «Хорошо хоть простые люди не мешают «звездам» (как вы там вчера говорили на вечеринке)», «Таки да», «Какой красавчик», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов поделился ярким селфи с женой Катей Осадчей. Она позировала в розовом жакете и держала в руках букет красивых цветов. Образ телеведущей завершили аккуратные серьги и макияж с акцентом на глаза. Горбунов рассказал, что у них с Катей любимая пора – это лето, когда очень хочется на море.

Напомним, что Горбунов растаял в улыбке в компании коллеги, и это не Осадчая: "живое" фото.

Как сообщала Politeka, Горбунов отправился в путешествие без беременной Осадчей: "Устроился так, устроился".

Также Politeka писала, что Горбунов похвастался волнительной встречей со своим кумиром: "Никогда не думал, что буду...".