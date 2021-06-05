Телеведучий Юрій Горбунов показав свого кумира



Як передає Politeka.net, новим знімком шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram.



Міжнародний кінофестиваль «Молодість» щорічно проходить у Києві з 1970 року.



Відвідати захід, на якому були представлені роботи молодих кінорежисерів вирішив і Юрій Горбунов.

Телеведучий був приємно здивований несподіваною зустріччю.

"Легендарний Кшиштоф Зануссі, на фестивалі "Молодість"! Хто хто, а він дійсно завжди молодий! Ніколи не думав, що матиму честь потиснути йому руку!",- написав телеведучий у підписі до знімка.

Польський кінорежисер, сценарист і продюсер Кшиштоф Зануссі бувши володарем безлічі міжнародних і національних нагород, і по праву вважається легендою світового кінематографа.



Раніше Горбунов поділився яскравим селфі зі своєю дружиною і колегою Катериною Осадчою.

Остання позувала в рожевому жакеті і тримала в руках букет красивих квітів. Завершили її образ акуратні сережки і макіяж з акцентом на очі.

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