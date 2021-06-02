Відомий український ведучий Юрій Горбунов поділився своїми думками на важливі теми та показав кумедне "живе" фото з колегою
Як повідомляє Politeka.net, шоумен опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому він розповів, що дав інтерв'ю радіоведучому і ведучому програми «Зе Інтерв'юер» Анатолію Анатолічу. За словами Горбунова, вони поговорили на найрізноманітніші теми.
"Поговорили з Толичем про все на світі - жінок, дітей, авто і роботу! По-чоловічому. Не коротко, але ясно!",- розповів ведучий.
Він також поділився спільним знімком зі своїм колегою. На фото вони стоять поруч, спершись на машину. При цьому Анатолій мило обіймає Юрія, а Горбунов, у свою чергу, показує на камеру Великий палець. Обидва ведучих завзято посміхаються. Завдяки цьому знімок вийшов дуже "живим".
За пару годин шанувальники Горбунова залишили під публікацією майже три тисячі лайків і безліч щасливих смайликів.
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Раніше ми писали, що Горбунов показав їх з Катею Осадчою сина – Івана. Зараз хлопчикові вже 4 роки. На знімку вони з татом позують по різні боки вікна, спираючись руками на скло і дивлячись один на одного.
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