Відомий телеведучий і актор Юрій Горбунов вирушив у подорож

Юрій Горбунов користується великою популярністю в Україні, передає Politeka.net. Телеведучий працює і стає гостем різних заходів.

З одного з останніх постів стало відомо, що артист побував у Львові, звідки відправився до Києва.

На знімку Горбунов постав у джинсовій куртці, білій футболці, масці і окулярах.

Примітно, що артист відправився в подорож без своєї коханої дружини телеведучої Каті Осадчої.

"Зі Львова до Києва! Недільна подорож!",- написав ведучий.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.

А це вже влаштувався так, влаштувався...... по всіх каналах 😂","😍 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Юрій Горбунов відучився в театральному вузі в Києві. Після цього він намагався попрацювати в театрі Нового Роздолу, звідки родом, проте через три роки повернувся до столиці, де влаштувався на телебачення.

Спочатку Горбунов працював підсобним робітником, і паралельно - в нічному клубі. Пізніше Юрій звернув на себе увагу, і отримав роботу на передачах.

На телебаченні Горбунов познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катею Осадчою. Обидва знали один одного 10 років, але почуття спалахнули під час спільної роботи на проекті "Голос. Діти". Спочатку вони просто зідзвонювалися і ходили на вечері, а пізніше у них зав'язалися романтичні почуття.

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