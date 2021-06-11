Украинские звезды берут немалые деньги за корпоративы, хотя ситуация с пандемией тяжело ударила по кошелькам артистов
Узнайте, какие гонорары запрашивают украинские знаменитости за свои выступления на частных ивентах. Как передает Politeka.net, об этом пишет Life Сегодня.
К примеру, первое место в рейтинге делят Оля Полякова и Макс Барских. За одно выступление на мероприятии "Королева ночи" просит 20 тысяч долларов (545 тысяч грн), такую же сумму будьте готовы заплатить и Барских.
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Любимая поп-звезда украинской сцены Настя Каменских, цена за выступление которой, по словам ивент-менеджеров, варьируется от 15 до 25 тысяч долларов (от 408 до 680 тысяч грн).
Примерно столько же придется выложить, если на вашем празднике споет Сергей Бабкин – около 15 тысяч долларов.
За выступление группы НЕАНГЕЛЫ, которая хоть и распалась, но продолжает работать на частных мероприятиях, готовьтесь "раскошелиться" на 12 тысяч долларов (327 тысяч грн). К слову, столько же просит и группа THE HARDKISS.
10 000 евро (330 тысяч грн) стоит выступление на мероприятии группы KAZKA.
Чуть дешевле обойдутся выступления певицы Златы Огневич и рэп-исполнительницы alyona layona – по 7 тысяч долларов, а также Виктора Павлика и Светланы Тарабаровой – по 5 тысяч долларов.
Важно, что весь заработанный гонорар артисты тратят не только на себя, но и на свою команду, куда входят, к примеру, артисты балета, стилисты, менеджеры и другие.
Напомним, экс-ВИА Гра назвала цену за правду о Константине Меладзе, сумма впечатляет: "Есть свой гонорар".
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