Украинские звезды берут немалые деньги за корпоративы, хотя ситуация с пандемией тяжело ударила по кошелькам артистов

Узнайте, какие гонорары запрашивают украинские знаменитости за свои выступления на частных ивентах. Как передает Politeka.net, об этом пишет Life Сегодня.

К примеру, первое место в рейтинге делят Оля Полякова и Макс Барских. За одно выступление на мероприятии "Королева ночи" просит 20 тысяч долларов (545 тысяч грн), такую же сумму будьте готовы заплатить и Барских.

Оля полякова, скрин

Барских. Фото: скрин Youtube

Популярные статьи сейчас

Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"

Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней»

Очаровательная "жена" Олега Винника, о которой он умалчивает, завела публику не хуже мужа: "Бесподобная"

Кароль заставили краснеть, подловив ее за кулисами с Даном Баланом: "Вы вместе?"

Мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места
Показать еще

Любимая поп-звезда украинской сцены Настя Каменских, цена за выступление которой, по словам ивент-менеджеров, варьируется от 15 до 25 тысяч долларов (от 408 до 680 тысяч грн).

настя каменских

Примерно столько же придется выложить, если на вашем празднике споет Сергей Бабкин – около 15 тысяч долларов.

бабкин

За выступление группы НЕАНГЕЛЫ, которая хоть и распалась, но продолжает работать на частных мероприятиях, готовьтесь "раскошелиться" на 12 тысяч долларов (327 тысяч грн). К слову, столько же просит и группа THE HARDKISS.

неангелы, слава каминская, виктория смеюха

юлия санина

10 000 евро (330 тысяч грн) стоит выступление на мероприятии группы KAZKA.

Александра зарицкая, KAZKA, казка

Чуть дешевле обойдутся выступления певицы Златы Огневич и рэп-исполнительницы alyona layona – по 7 тысяч долларов, а также Виктора Павлика и Светланы Тарабаровой – по 5 тысяч долларов.

злата огневич

светлана тарабарова

Важно, что весь заработанный гонорар артисты тратят не только на себя, но и на свою команду, куда входят, к примеру, артисты балета, стилисты, менеджеры и другие.

Напомним, экс-ВИА Гра назвала цену за правду о Константине Меладзе, сумма впечатляет: "Есть свой гонорар".

Как писала Politeka, первый продюсер Поляковой раскрыла неожиданную правду о гонорарах звезды: "Она получала всего…"

Также Politeka писала, что звезда "Голосу країни" признался, что с ним случилось после шоу: "Многие победители уже работают в супермаркетах..."