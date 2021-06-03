Экс-ВИА Гра Татьяна Найник потребовала от журналистов гонорар за свои откровения

Как сообщает Politeka.net, в российском шоу-бизнесе набирает обороты скандал вокруг известного продюсера Константина Меладзе. Многие певицы начали признаваться, что получали от него непристойные предложения и даже ставали жертвами домогательств. Первой всю эту "кашу" заварила Ани Лорак – в большом интервью на российском телеканале она призналась, что получала от Меладзе непристойные предложение взамен на плодотворное сотрудничество и успешную карьеру. Однако, отказалась от таких предложений.

Вслед за Лорак Константина Меладзе обвинили и другие певицы, среди которых Оля Полякова, которая проходила кастинг в ВИА Гру, и бывшая участница этого коллектива – Татьяна Найник. В недавнем эфире программы "Звезды сошлись" артистка заявила, что около 20 лет назад, когда она стала участницей ВИА Гры, которую продюсировал Меладзе, он тоже проявлял к ней "симпатию", из-за которой она потом вынуждена была уйти из группы.

Теперь же оказалось, что за свои откровения Найник потребовала у журналистов кругленький гонорар. В передаче "Викриття", которая вышла в эфире канала Kyiv Live говорится, что Татьяна Найник потребовала за интервью об отношениях с Меладзе от украинских журналистов 100 тысяч российских рублей. "Все украинские интервью, любые – за все есть свой гонорар", – процитировали слова артистки журналисты.

Напомним, что Ани Лорак после откровений о Меладзе засняли в объятиях седовласого красавца: "Моя..."

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