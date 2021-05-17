В российском шоу-бизнесе набирает обороты скандал из-за харассмента

Как сообщает Politeka.net, после резонансного интервью Ани Лорак, в котором она призналась, что Константин Меладзе предлагал ей непристойности в обмен на успешную карьеру, другие звезды начали рассказывать о своем неприятном опыте с этим продюсером. Так, в поддержку Лорак выступила украинская певица Оля Полякова, которая заявила, что тоже получала подобные намеки от Меладзе.

Тем временем высказалась относительно домогательств Константина Меладзе и бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Найник. Женщина в эфире программы "Звезды сошлись" заявила, что около 20 лет назад, когда она стала участницей коллектива, который продюсировал Меладзе, он тоже проявлял к ней "симпатию", из-за которой она потом вынуждена была уйти из группы.

По словам Татьяны, Константин позволял себе давать волю рукам и намекал на интимные отношения. Певица вспомнила, что как-то раз после выступления продюсер вызвал ее к себе и начал высказывать претензии по поводу ее якобы плохих танцев. "Он берет и сажает меня на колени. Целоваться не лез. Сразу взял за нижнюю часть бедра. Я сижу, меня скукожило, не двигаюсь. Руки его сильнее сжимают. Руки его ходили по мне", - рассказала Найник.

По словам девушки, Меладзе не способен на насилие, но намеки от него на интим она получала не раз. А когда он понял, что ничего не будет устроил молодой певице травлю, из-за чего она вскоре ушла из группы "ВИА Гра".

Напомним, Приходько влезла в скандал с Лорак и Меладзе и пожалела об этом: "Свечу не держала...".

Как сообщала Politeka, Лорак после заявления Мейхер о Меладзе резко пошла на попятную: "Мы с Костей давно...".

Также Politeka писала, Еще одна певица вслед за Лорак и Поляковой поделилась откровением о Меладзе: "Не по своей воле...".