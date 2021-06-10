Известная исполнительница Alina Tim стала жертвой грабителей, которые работают по схеме далеких 90-х

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм певица рассказала, как стала жертвой грабителей прямо на трассе. Ее автомобилю попрокалывали колеса, а пока та разбиралась со своим автомобилем, оттуда уносили ценные вещи.

Алина Тим (настоящее имя Алина Тимофеева) возвращалась из Харькова, где была на очередном тренинге (артистка также является профессиональным психотерапевтом). Вместе с ней в машине ехала ее визажистка. На въезде в Киевскую область она почувствовала, как лопнуло колесо.

"Ехала я сегодня ночью из Харькова в Киев. И на трассе на въезде в Киевскую область вдалеке от заправок и населенных пунктов внезапно проткнула колесо. Съехала на обочину, там также меняла колесо большая компания — семья с детьми. Они извинились и сказали, что не смогут помочь, потому что опаздывают в аэропорт. Но посоветовали быть аккуратными, потому что колесо проткнуто неспроста", - написала певица.

Пока артистка копалась в автомобиле, ее спутница ходила вокруг и светила фонариком. Но в какой-то момент Алине понадобилась помощь — одна бы она не подняла колесо просто физически.

"Моя спутница осталась без денег и двух паспортов. Мне повезло больше — господа грабители свиснули мою сумку Шанель, но внутри в ней была только косметика. К счастью, гонорар за пост-продакшн моего будущего клипа "На Кубу", который я везла в Киев, и свои рабочие телефоны я хранила в менее предсказуемых местах. А вообще страшно даже подумать, что могли сделать с двумя беззащитными девушками на ночной безлюдной трассе...", - подитожила она.

В полиции сказали, что у них уже почти десяток заявлений. Сняли отпечатки пальцев на машине, посмотрели, как и чем повреждено колесо.



Пользователи в комментариях поддержали певицу: "Коридор затмений в разгаре 😢😢😢 время щас опасное. Можно сказать «Спасибо, Творец, что взял сумочкой Шанель». (А не здоровьем и тд)

Береги себя ❤️❤️❤️", "Да, спасибо, что жива и здорова осталась…".

Будущей певице Алине Тимофеевой с раннего детства хотелось находиться в центре внимания. Девушка неоднократно снималась в сериалах и телевизионных шоу, несколько лет пела в рок-группе. В конце прошлого года запустила свой личный проект — Alina Tim, а совсем недавно презентовала второй клип — на песню Tell Me.



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