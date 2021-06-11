Певица Татьяна Решетняк, известная как TAYANNA, разоткровенничалась о своей возможной поездке на "Евровидение - 2022"

Как пишет Politeka.net, на официальной странице "Евровидения" в Инстаграм появился пост о том, что TAYANNA хочет поехать на "Евровидение" в следующем году, но не ради победы, а просто, чтобы пожиь в Италии 3 недели. Украинцы в комментариях рассердились из-за такого настроя певицы, передает Politeka.net

"Поехать в Италию я бы хотела на "Евровидение", честно говоря. На неделе 3. Если я смогу себя переформатировать в психологическом плане, что это о красивом конкурсе и не надо там ни с кем только бороться и побеждать, то наверняка я поеду", - слова TAYANNA о Евровидении-2022". Хотите увидеть ее в следующем году на песенном конкурсе?", - написали под фото певицы.

Пользователи активно комментируют пост: " ЖДЁМ КОРОЛЕВУ 😭😭😭", " Чекаю її як Ісуса який ходить по воді", " Это будет что-то по типу как Могилевская на "Танці з зірками"? Пока не победит не перестанет брать участие?)))", "Це буде чергова Гайтана... Стільки крутих талановитих,а хочете показати Європі, ніби наше краще - оце таке... Буде сумно,якщо оберуть її..."

После финала конкурса "Евровидение - 2021" в Роттердаме, где Украину представляла Екатерина Павленко с группой Go_A, украинцы уже рассуждают, кто же поедет на песенный конкурс в следующем году.

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