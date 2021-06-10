В Сети показали красивые пары футболистов сборной Украины с женами

Украинские футболисты не только тренируются, но также строят личную жизнь, сообщает Politeka.net. Спортсмены могут похвастаться красотками-женами.

В частности, Евгений и Виктория Коноплянки уже более пяти лет состоят в браке. У пары двое детей, дочь Злата и сын Дамир. К слову, Виктория - мастер спорта по бадминтону.

Сергей и Анна Сидорчук познакомились еще в 2009 году, спустя несколько лет между ними завязались романтические отношения, а поженились в 2014 году. Сейчас супруги воспитывают старшую дочь Киру и двойняшек – Никиту и Николь.

Александр и Владислава Зинченко поженились в 2020 году. Из-за карантина пара сыграла свадьбу в узком кругу семьи и друзей.



Андрей и Юлия Пятовы знакомы более 15 лет. Сначала оба дружили. Сейчас пара воспитывает четырех детей: Дарью, Милану, Майю и сына Льва.

Андрей и Инна Ярмоленко поженились в 2011 году. У пары трое сыновей: Иван (22 мая 2013 года), Даниил (13 сентября 2015 года) и Максим (25 октября 2020 года).

Также на фото можно увидеть и других спортсменов с супругами.

Публикация с фото семей в Инстаграм собрала много комментариев:

"КРАСАВЦЫ", "У Коноплянки-супер", "Александр и Владислава Зинченко👏👏👏", "Все пары очень красивые !!!! Желаю всем здоровья и долголетия !! ❤️❤️", "Все замечательные ☺😊", "Все очень красивые ❤️❤️❤️", "Хорошие, счастливые, невероятные и главное Украинская красавцы и красавицы , будьте здоровы 💪💙💛🇺🇦👍🤗", "Красивые и счастливые".

Напомним, украинка завоевала историческое "золото": гимн прозвучал над столицей Венгрии, видео