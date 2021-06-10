Музыкант Сергей Бабкин, его жена Снежана и дети встретились за границей с Катей Осадчей
Как передает Politeka.net, сейчас женщина с мужем и детьми отдыхает в жаркой Турции и делится яркими фотографиями с отпуска.
2 года Бабкины не были на море, сейчас вовсю наслаждаются морем - купаются и загорают. Снежана не забывает делится своими мыслями во время отпуска.
Жена Бабкина признавалась ранее, что поначалу долго не могли определится, куда полететь отдыхать, сначала планировали в Доминикану, в итоге решили остановится в Бодруме.
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Так, на последнем снимке, размещенном у себя в Инстаграм, семья Бабкиных позировали стоя на фоне лазурной воды моря.
Семья Бабкиных дружно обнялись и позируют с ведущей "Світського життя" - беременной Екатериной Осадчей, которая тоже в Турции на съемках передачи вместе с мужем Юрием Горбуновым.
Примечательно, что лицо, плечи и шея у Бабкиной отдавали красным оттенком, вероятно, женщина сгорела на солнце.
"Рады были встрече с Осадчей. Впервые семья Бабкиных в полном составе в "Світське життя"", - написал Бабкин.
Пользователи активно комментируют пост: "👏❤️А самый младший фоткает?!", "Да вы и знали, что там будите все. Можно подумать".
Напомним, 10-летняя дочь Сергея Бабкина поразила внешностью и талантом: "Занимается всего два месяца, но...".
Как сообщала Politeka, жена Сергея Бабкина откровенно рассказала о предательстве мужа и серьезной травме: "Попала на самое дно".
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