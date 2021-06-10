Бывший «холостяк» Михаил Заливако попал в неприятность из-за переписки с известной телеведущей Лесей Никитюк

Как передает Politeka.net, 10 июня страницу Леси Никитюк в Инстаграм взломали. На ее странице стали появляться личные фото, а также скрины переписки со звездами. Под руку хакерам попал Михаил Заливако и Сергей Притула.

«Холостяк, так холостяк», - подписал фото взломщик.

На фото было видно, что Леся и Михаил обсуждают машины, после чего Заливако решил пофлиртовать со звездой.

«Леся))) У меня Директ горит))) нам надо срочно жениться. Трындец..я походу не ту выбрал», - пошутил Заливако в переписке с Никитюк.

В комментариях поклонники стали выражать недовольство, но нашлись и те, кто посмеялся над шуткой Заливако, добавив, что Анна Богдан будет не в восторге, когда увидит эту переписку.

«Ее взломали», «Походу намечается Всеукраинский скандал», «Ото взломщик себе на срок намотал», «Люди, дружно кидаем жалобы, это лучшее, что мы можем сейчас сделать», «Спалилась Леся, инста украинская на скрине», «Капец», «Боже, если вы взломали страницу Леси, то вы убогий человек», «Все, вы за это получите от Ани», - пишут пользователи сети.

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