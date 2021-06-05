Колишній "холостяк" Михайло Заливако відверто розповів про те, як проходили зйомки проекту, а також відповів на нескромне питання, що цікавить багатьох фанатів

Підприємець з Харкова став головним героєм 11-го сезону популярного шоу "Холостяк". У його фіналі Заливако зупинив вибір на колишній дружині екс-голови офісу президента Андрія Богдана Ганні. Після проекту пара вирішила продовжити свої стосунки і зараз кохані живуть разом.

Однак, інтерес українців до проекту не вщухає, тому в своєму Instagram Заливако вирішив відповісти на найбільш поширені запитання, пише Politeka.net. Зокрема, люди хотіли знати, чи був інтим на проекті.

"У мене не було", - категорично відповів Заливако.

Він підкреслив, що під час зйомок шоу у нього на це не було ні часу, ні бажання.

"Може бути у когось був, але я сумніваюся, тому що дуже щільний графік", - розповів Михайло.

Він також підкреслив, що з самого початку не ставив інтим в пріоритети.

"Насправді, я йшов туди за стосунками", - підкреслив підприємець.

Він також відповів на питання про те, чи були під час зйомок повторні дублі. За словами Заливако, таке було тільки з рекламою.

"А що стосується моментів в самому шоу, то нічого не перезнімається. Емоцію ти не можеш переграти двічі, ну а який сенс тоді робити реаліті? Тоді можна наймати акторів і знімати просто як серіал", - підсумував Заливако.

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