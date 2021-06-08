"Холостяку 11" Михайлу Заливако відкрили очі на непривабливу правду про їхні стосунки з Анною Богдан
Нагадаємо, обраницею 31-річного бізнесмена з Харкова Міші стала 28-річна киянка Аня, колишня дружина глави офісу Президента Андрія Богдана. Дівчина закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю "маркетолог", але в житті займається туристичним бізнесом.
Міша з Анею продовжили стосунки, почавши жити разом через тиждень після фіналу. Хоч багато хто пророкував перемогу іншій учасниці - Юлі "Зайці".
У зв'язку з цим, в Мережі досі бурхливо обговорюють рішення Заливако. Багато хто вважає своїм обов'язком вказати екс-"Холостяку" на його помилки, які призвели до "неправильного вибору". Парочка, в свою чергу, підливає масла у вогонь, роблячи відверті пости в Instagram.
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Так, Міша опублікував фото Ані, що позує в ліжку. Дівчина натягнула простирадло аж до підборіддя, стрельнувши оченятами в камеру - цього вистачило, щоб схвилювати публіку, передає Politeka.net.
У підписі "Холостяк" заговорив про те, що, на його думку, відіграє важливу роль у відносинах двох закоханих. Це швидкість.
"Я головою розумів хто це, що за цим слідує і що мені потрібно буде робити. Ми всі, як хімічні елементи або частинки, хвилі... називайте як завгодно. У нас у всіх своя валентність і швидкість. Хтось когось прискорює або уповільнює, гасить або ж розпалює. І я по факту знав, що в цьому ми з нею схожі і що десь я її можу прискорити, десь вона мене❤️. Головне, щоб ви збігалися в цьому, тому як це все працює і в зворотному напрямку", - поділився Заливако.
Не всі користувачі з ним погодилися. Деякі побачили в цьому нехороший знак:
"У відносинах головне - якість, а ніяк не швидкість) Контроль швидкості в парі - згубна справа)"
"На проєкті говорив, що великий її мінус, що вона поспішає і з великою швидкістю проживає життя, тут ти вже інше говориш😂"
"Навіщо таке виставляти? Щастя любить тишу, особисто моя думка, інтимні речі в житті повинні бути таємницею для соціального огляду. Виставив як трофей ночі"
"Доводять нам свою любов... Значить самі в ній не дуже впевнені"
"Її швидкість дуже скоро тобі набридне. Я, як психолог, бачу і можу робити певні висновки... Я не хейтер, бажаю вашій парі добра. Але відносини приречені..."
Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після" Холостяка "з Ганною Богдан:" шкода вас...".
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися: "вибирав же за фактом не я...".
Також Politeka писала, Юлія Зайка з " Холостяка "у весільній сукні вразила кадрами біля моря:"кільце на безіменному пальці".