Колишній "холостяк" Михайло Заливако спантеличив українців новим постом і зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, знімок герой шоу опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Харківський бізнесмен став головним героєм 11-го сезону популярного шоу»Холостяк". У фіналі він зупинив вибір на Богдана Ані, з якою залишився разом і після проекту.

Михайло після закінчення шоу регулярно публікує пости в соцмережах. Цього разу, колишній "Холостяк" процитував розповідь Михайла Жванецького, супроводивши його знімком у кумедному пальті.

Такий пост Михайла викликав неоднозначну реакцію українців: більшість шанувальників повеселив його зовнішній вигляд.

"Її пальто собі залишив?)", "Нічо не зрозуміло, але цікаво", "Читаю коменти і в шоці. Приголомшлива історія, серйозно і набагато глибше, ніж зайшла вона до людей. І зрозуміло, чому, Міша, ти виклав цей текст під цим фото))) цей піджак або плащ) з кишенями, видно їй дуже подобався", " Ось що популярність з людьми робить", - писали під постом Михайла.



Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після" Холостяка "з Ганною Богдан:" шкода вас...".

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися: "вибирав же за фактом не я...".

Також Politeka писала, Юлія Зайка з " Холостяка "у весільній сукні вразила кадрами біля моря:"кільце на безіменному пальці".