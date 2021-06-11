Курс валют в Украине 11 июня снова порадует украинцев стремительным укреплением гривны

Как передает Politeka.net, последние несколько месяцев гривна стремительно росла и укреплялась. Первый рекорд национальная валюта показала весной, когда укрепилась до курса 27,5 гривен за доллар. «Зеленые» уже обрушились до рекордных отметок. В ближайшее время аналитики ждут еще большего проседания.

Впрочем, перед выходными доллар завис, отвоевав 1 копейку у гривны. Таким образом, в пятницу доллар в обменниках будет стоить 27,10 копеек. Евро, в отличие от доллара, продолжит падать. За один день европейская валюта потеряет 4 копейки, преодолев психологическую отметку. В обменниках евро будет стоить 32,98 гривен.

На проседание курса влияет туристический сезон, позиция НБУ и экспорт. Как объясняют эксперты, экспортеры продолжают активно сбывать товар, получая за него валюту. Так как цены на экспортную продукцию в данный момент высокие, выручка благотворно влияет на курс в стране. Не последнюю роль в укреплении гривны сыграли иностранные инвесторы, которые возобновили интерес к украинским ОВГЗ.

Аналитики советуют для длительных сбережений запасаться валютой сейчас, пока гривна в своей пиковой форме.

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