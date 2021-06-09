Курс валют в Україні 9 червня здивує несподіваною розбіжністю долара і євро

Як передає Politeka.net, в останній місяць в Україні спостерігається тенденція до зміцнення гривні. Долар вже обрушився до рекордних за останні пару років відміток, і продовжує падати. Євро ж намагається боротися за свої позиції, тому після періоду падіння знову дорожчає.

Так, у середу, 9 червня, долари в обмінниках коштуватимуть 27,17 гривень. Це на дві копійки дешевше, ніж днем раніше.

Євро ж, навпаки, вдарить по гривні, подорожчавши на 4 копійки. Європейська валюта коштуватиме 33,11 гривень.

За прогнозами експертів, найближчим часом курс долара продовжить падати. Відзначається, що на міжбанку курс може просісти до 27,0 гривень за долар. Як і обіцяли аналітики, до літа гривня серйозно зміцніє, показавши свою пікову форму. Проте вже до осені вона почне просідати і девальвувати. Так, Кабмін у бюджетній декларації на 2022-2024 роки затвердив, що до кінця 2021 року гривня девальвує до 28,6 гривень за долар.

Втім, до кінця літа ще є час запастися доларами за вигідною ціною. Експерти відзначають, що для тривалих вкладень валюта все ще залишається найкращим варіантом.

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