Курс валют в Україні 10 червня здивує різким просіданням іноземної валюти

Як повідомляє Politeka.net, міжбанк впритул наблизився до курсу в 27 гривень. Згідно з прогнозом Нацбанку України, в четвер долар різко просяде в ціні. Слідом за ним обвалиться і європейська валюта. Як прогнозують аналітики, найближчим часом ми все ж побачимо долар по 27 гривень, а може і нижче.

А поки долари в обмінниках можна буде купити по 27,09 гривень. Це на цілих 8 копійок дешевше, ніж днем раніше. Євро подешевшає на 9 копійок. 10 червня європейську валюту можна буде купити по 33,02 гривні.

Зазначається, що на просідання курсу впливає туристичний сезон, позиція НБУ та експорт. Як пояснюють експерти, експортери продовжують активно збувати товар, отримуючи за нього валюту. Так як ціни на експортну продукцію в даний момент високі, виручка благотворно впливає на курс в країні. Не останню роль у зміцненні гривні зіграли іноземні інвестори, які відновили інтерес до українських ОВДП.

Також на курс традиційно впливає сезонний продаж валюти населенням України, яке відправляється у відпустку. У травні різниця між продажем і купівлею склала 342 млн доларів.

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