Курс валют в Украине 10 июня удивит резким проседанием иностранной валюты

Как сообщает Politeka.net, межбанк вплотную приблизился к курсу в 27 гривен. Согласно прогнозу Нацбанка Украины, в четверг доллар резко просядет в цене. Вслед за ним обвалится и европейская валюта. Как прогнозируют аналитики, в ближайшее время мы все же увидим доллар по 27 гривен, а может и ниже.

А пока доллары в обменниках можно будет купить по 27,09 гривен. Это на целых 8 копеек дешевле, чем днем ранее. Евро подешевеет на 9 копеек. 10 июня европейскую валюту можно будет купить по 33,02 гривны.

Отмечается, что на проседание курса влияет туристический сезон, позиция НБУ и экспорт. Как объясняют эксперты, экспортеры продолжают активно сбывать товар, получая за него валюту. Так как цены на экспортную продукцию в данный момент высокие, выручка благотворно влияет на курс в стране. Не последнюю роль в укреплении гривны сыграли иностранные инвесторы, которые возобновили интерес к украинским ОВГЗ.

Также на курс традиционно влияет сезонная продажа валюты населением Украины, которое отправляется в отпуск. В мае разница между продажей и покупкой составила 342 млн долларов.

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