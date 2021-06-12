Певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками своей радостью

34-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Приходько сняла сторис в машине вместе с дочкой и сыном. Артистка рассказала, что направляется на примерку к дизайнеру Андре Тану.

«Везу тебе самое ценное», - подписала она кадры.

Позже певица поделилась впечатлениями от встречи с дизайнером.

«Как приятно слышать от тебя, что я в прекрасной форме. Люблю», отметила Настя.

Приходько рассказала, что ее дети будут участвовать в Ukrainian Fashion Kids.

«У Гордея будет дебют, Наннушка уже ходила по подиуму… Так волнительно для нас», - поделилась она.

Сейчас певица в приятном предвкушении.

«Андре Тан угадал конечно, какой я люблю цвет, какой я люблю фасон, поэтому, все, готовимся ходить и блистать», - отметила она.

Напомним, недавно Андре Тан признался, что развелся с женой.

По его словам, расставание прошло мирно — дизайнер оставил супруге большой дом, машину, ежемесячно выплачивает алименты на воспитание 5-летней дочери Софии. Причиной развода стали ссоры, которые возникли на фоне собственного бизнеса Алины Харечко — она запустила бренд одежды Home Wings.

Напомним, Настя Приходько призналась, почему ей пришлось скрывать третью беременность: "Я постоянно плакала"

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

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