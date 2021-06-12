Певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками своей радостью
34-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Приходько сняла сторис в машине вместе с дочкой и сыном. Артистка рассказала, что направляется на примерку к дизайнеру Андре Тану.
«Везу тебе самое ценное», - подписала она кадры.
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Позже певица поделилась впечатлениями от встречи с дизайнером.
«Как приятно слышать от тебя, что я в прекрасной форме. Люблю», отметила Настя.
Приходько рассказала, что ее дети будут участвовать в Ukrainian Fashion Kids.
«У Гордея будет дебют, Наннушка уже ходила по подиуму… Так волнительно для нас», - поделилась она.
Сейчас певица в приятном предвкушении.
«Андре Тан угадал конечно, какой я люблю цвет, какой я люблю фасон, поэтому, все, готовимся ходить и блистать», - отметила она.
Напомним, недавно Андре Тан признался, что развелся с женой.
По его словам, расставание прошло мирно — дизайнер оставил супруге большой дом, машину, ежемесячно выплачивает алименты на воспитание 5-летней дочери Софии. Причиной развода стали ссоры, которые возникли на фоне собственного бизнеса Алины Харечко — она запустила бренд одежды Home Wings.
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