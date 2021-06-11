Известная украинская певица Ольга Полякова приняла участие в популярном кулинарном шоу «Мастер Шеф»

Как передает Politeka.net, в последнее время в «Мастер Шеф» приглашают украинских звезд, которые соревнуются за звание лучшего кулинара. В шоу уже участвовали звездные пары, а на этот раз штурмовать проект пришла тяжелая артиллерия.

У себя в Инстаграм Полякова опубликовала анонс нового выпуска «Мастер Шеф», где она выступала в команде с молодой певицей Алиной Гросу. Судя по анонсу, импульсивная Полякова заправляла на кухне. А Гросу сильно досталось от властной звезды.

«Кастрюлю иди, бери. Реж, мешай, быстрее…Я богиня готовки», - нарезали выкрики Поляковой в анонс.

Стоит отметить, что Ольга Полякова действительно хорошо готовит. Она регулярно делится с поклонниками рецептами интересных блюд. Во время карантина певица даже снимала процесс готовки для фанатов. Известно, что Ольга производит домашний сыр, а также очень любит консервацию.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова поделилась личными кадрами с младшей дочкой. Певица целовала малышку, проводя с ней свободное время.

«Кто это такой хороший?», - проговаривала звезда, обнимая дочь.

Напомним, что Полякова с Бадоевым ушли в кураж на концерте Дорофеевой, в ход пошли поцелуи: "У этой женщины такая....".

Как сообщала Politeka, Полякова сверкнула загорелыми ножками на личной яхте по дороге домой: пейзаж завораживает.

Также Politeka писала, что Полякова похвалилась красотой своего поместья с бассейном и конюшней на берегу озера: "Классно тебе".