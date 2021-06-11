Співачка Оля Полякова втекла від міської суєти, оселившись із сім'єю в своєму заміському будинку з басейном, стайнею і лазнею

А пересувається 37-річна артистка, судячи з усього, не інакше як на власній білосніжній яхті. Як відомо, маєток Полякової розташований на півострові в селищі Старе під Києвом, і з одного боку оточений Дніпром, а з іншого - лісом. На території є свій причал, тому Олі дуже зручно добиратися до "дачки" водним видом транспорту.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Полякова показала, як розслабляється на особистій яхті по дорозі додому. Зірка розташувалася в задній частині судна, постеливши рушник і витягнувши "нескінченні" ніжки. Крім того, Оля зняла навколишній пейзаж, яким вона щоразу захоплюється, коли вибирається з дому.

Нагадаємо, розмах маєтку Полякової вражає. На величезній території розташовані сам особняк, побудований з фінського бруса, відкритий басейн, стайня, ферма з кізочками і навіть город, де співачка вирощує фрукти й овочі.

Під час локдауна співачка в два рази розширила будинок, добудувавши апартаменти на два поверхи і три кімнати з персональним входом для своєї мами.

Раніше ми розповідали, що в гостях у Полякової побував співак Олег Винник. Відповідні кадри зірка опублікувала в своїх "сторіз". Вони з колегою сиділи на першому поверсі особняка й слухали музику, хитаючи в такт головами. Оля при цьому кокетливо поклала Олегу руку на плече.

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