Певица Оля Полякова сбежала от городской суеты, поселившись с семьей в своем загородном доме с бассейном, конюшней и баней
А передвигается 37-летняя артистка, судя по всему, не иначе как на собственной белоснежной яхте. Как известно, поместье Поляковой расположено на полуострове в поселке Старое под Киевом, и с одной стороны окружено Днепром, а с другой - лесом. На территории имеется свой причал, поэтому Оле очень удобно добираться до "дачки" водным видом транспорта.
В своих новых "сториз" в Инстаграм Полякова показала, как расслабляется на личной яхте по дороге домой. Звезда расположилась в задней части судна, постелив полотенце и вытянув "бесконечные" ножки. Кроме того, Оля засняла окружающий пейзаж, которым она каждый раз восторгается, когда выбирается из дома.
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Напомним, размах поместья Поляковой впечатляет. На огромной территории расположены сам особняк, построенный из финского бруса, открытый бассейн, конюшня, ферма с козочками и даже огород, где певица выращивает фрукты и овощи.
Ранее мы рассказывали, что в гостях у Поляковой побывал певец Олег Винник. Соответствующие кадры звезда опубликовала в своих "сториз". Они с коллегой сидели на первом этаже особняка и слушали музыку, качая в такт головами. Оля при этом кокетливо положила Олегу руку на плечо.
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