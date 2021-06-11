Певица Оля Полякова сбежала от городской суеты, поселившись с семьей в своем загородном доме с бассейном, конюшней и баней

А передвигается 37-летняя артистка, судя по всему, не иначе как на собственной белоснежной яхте. Как известно, поместье Поляковой расположено на полуострове в поселке Старое под Киевом, и с одной стороны окружено Днепром, а с другой - лесом. На территории имеется свой причал, поэтому Оле очень удобно добираться до "дачки" водным видом транспорта.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Полякова показала, как расслабляется на личной яхте по дороге домой. Звезда расположилась в задней части судна, постелив полотенце и вытянув "бесконечные" ножки. Кроме того, Оля засняла окружающий пейзаж, которым она каждый раз восторгается, когда выбирается из дома.

Напомним, размах поместья Поляковой впечатляет. На огромной территории расположены сам особняк, построенный из финского бруса, открытый бассейн, конюшня, ферма с козочками и даже огород, где певица выращивает фрукты и овощи.

Во время локдауна певица в два раза расширила дом, достроив апартаменты на два этажа и три комнаты с персональным входом для своей мамы.

Ранее мы рассказывали, что в гостях у Поляковой побывал певец Олег Винник. Соответствующие кадры звезда опубликовала в своих "сториз". Они с коллегой сидели на первом этаже особняка и слушали музыку, качая в такт головами. Оля при этом кокетливо положила Олегу руку на плечо.

Напомним, 37-летняя Полякова вызвала зависть украинок из-за подкачанной фигуры не по годам: "Идеальная ведьма!"

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