Співачка Оля Полякова разом із родиною втекла від міської суєти, оселившись у своєму розкішному особняку під Києвом

37-річна зірка вклала чимало грошей і зусиль, щоб "відгрохати" маєток на півострові в селищі Старе, оточений з одного боку озером, а з іншого - лісом. Його розмах вражає, на величезній території розташовані особняк, басейн, стайня, ферма з кізочками і навіть город, де співачка вирощує фрукти та овочі. "Родзинкою" є літній будиночок, що окремо стоїть на березі, - з панорамними вікнами (які в теплу пору року повністю розсуваються) і підвісними гойдалками.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Полякова засвітила навколишню красу, знявши незвичайні розваги молодшої дочки Аліси, передає Politeka.net.

Дев'ятирічна дівчинка вирішила побігати по галявині під час "сонячного" дощу.

"У нас проливний дощ, і Аліска бігає під дощем!, - оголосила Оля, звернувшись до доньки, - Класно тобі! Це був грибний дощ! І тому ти, як грибок, зараз виростеш"

Крім того, співачка зняла, як Аліса не просто бігає, а скаче на четвереньках.

"Собака Баскервілів, - гуморнула Полякова, насолоджуючись природою, - Боже, як красиво".

Раніше ми розповідали, що заміський особняк співачки виконаний з дерева фінського бруса. Під час локдауну, коли багато артистів залишилися без роботи, в тому числі й Оля, у якої з'явилося багато вільного часу, вона встигла втілити в життя свою мрію. Зірка в два рази розширила особняк, добудувавши апартаменти на два поверхи і три кімнати з персональним входом для своєї мами.

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