Співачка Оля Полякова навідалася на концерт своєї подруги Наді Дорофєєвої

Як передає Politeka.net, кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

5 червня Дорофєєва провела свій перший сольний концерт у Києві. Виступ прийшли подивитися не тільки шанувальники Наді, а й зірки українського шоу-бізнесу.

Так, оцінити дебютний концерт Дорофєєвої в якості сольного виконавця разом з Поляковою прийшли Маша Єфросиніна, Максим Єжов і Алан Бадоєв.

"У цієї жінки такий капелюх...", - з посмішкою на обличчі сказав кінорежисер і поцілував співачку.

Після виступу Оля вирішила навідатися за лаштунки шоу, щоб привітати подругу з успішним концертом.

"Молодець, яка ти крута. Вітаю тебе дуже сильно", - емоційно заявила Полякова.

Надя поцікавилася, чи все пройшло добре.

"Все нормально було, молодець. На гітарі ти хе*ячила...",- похвалила Полякова свою подругу.

Раніше ми повідомляли, що перед концертом до Дорофєєвої приїхала мама.

Надя показала у своєму акаунті в Instagram в розділі сторіс, як вона балує її сніданком.

Нагадаємо, Полякова влаштувала романтичну прогулянку в компанії м'язистого красеня: "подивіться, який..."