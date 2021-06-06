Співачка Оля Полякова навідалася на концерт своєї подруги Наді Дорофєєвої
Як передає Politeka.net, кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
5 червня Дорофєєва провела свій перший сольний концерт у Києві. Виступ прийшли подивитися не тільки шанувальники Наді, а й зірки українського шоу-бізнесу.
Так, оцінити дебютний концерт Дорофєєвої в якості сольного виконавця разом з Поляковою прийшли Маша Єфросиніна, Максим Єжов і Алан Бадоєв.
"У цієї жінки такий капелюх...", - з посмішкою на обличчі сказав кінорежисер і поцілував співачку.
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Після виступу Оля вирішила навідатися за лаштунки шоу, щоб привітати подругу з успішним концертом.
"Молодець, яка ти крута. Вітаю тебе дуже сильно", - емоційно заявила Полякова.
Надя поцікавилася, чи все пройшло добре.
"Все нормально було, молодець. На гітарі ти хе*ячила...",- похвалила Полякова свою подругу.
Раніше ми повідомляли, що перед концертом до Дорофєєвої приїхала мама.
Надя показала у своєму акаунті в Instagram в розділі сторіс, як вона балує її сніданком.
Нагадаємо, Полякова влаштувала романтичну прогулянку в компанії м'язистого красеня: "подивіться, який..."