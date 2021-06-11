Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, впечатлила отменной фигуркой

Как передает Politeka.net, 40-летняя Анна Сафрончик, которая с 13 лет живет в Италии, не перестает удивлять поклонников своим моложавым видом. Красотка тщательно следит за своей внешностью, поэтому выглядит значительно моложе своего возраста. Сыграли роль и гены дедушки-долгожителя.

Как известно, Анна является известной итальянской актрисой. На ее страницу в Инстаграм подписано более 500 тысяч человек. Сафрончик регулярно делится с поклонниками фотографиями из повседневной жизни. Нередко актриса публикует и профессиональные снимки. В этот раз Анна показала, как отдыхает в Греции. Женщина позировала на фоне красивого морского пейзажа в экстремально коротких шортиках. Стройные ножки Анны совершенно не выдавали ее возраст. В комментариях звезде оставили массу восторженных слов.

«Не могли бы вы прислать сюда эту погоду? Спасибо!», «Бесподобная», «Какие ножки», «Ангел во плоти», «На тебя можно смотреть вечно», «Молодая девочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Сафрончик впечатлила воспоминаниями о Венеции. На архивном снимке звезда позировала в шикарном вечернем платье с верхом в серебристых камнях и белым атласным низом.

Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса похвасталась спортивными способностями в мини-юбке: "Чемпионка".

Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поделилась секретом моложавого вида: "Невероятный эффект".

Также Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" заворожила новым фото и мудростью: "Добавить нечего".