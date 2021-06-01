Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, вразила фігурою під час заняття спортом

Красуня ретельно стежить за своєю зовнішністю, саме тому вона виглядає значно молодше свого віку, передає Politeka.net. Анна не тільки використовує різні засоби для підтримки краси і зволоження шкіри, але також займається спортом.

На своїх недавніх фото в Instagram актриса постала у формі для гри в паддл-теніс і з ракеткою в руках.

Красуня зав'язала краї футболки, оголивши живіт, а завдяки міні-спідниці стали видні стрункі ніжки. Сафрончик виглядала стильно, і дуже ефектно.

На одному зі знімків вона показала, з ким проводила час - з двома чоловіками і подругою.

"Пам'ятний день гри з чемпіонами!!",- написала Анна.

За годину публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Супер👏 👏 👏", "красива«️«,» який клас«," 😍 😍 😍 😍 😍 хороша Анна, ти чемпіонка краси і симпатій. 💋 💋 💋 💋 💋 ", "Я теж граю, Чи можу я кинути тобі виклик? Привіт👏 👏 👏",, "паддл - прекрасний вид спорту, в нього потрібно грати", " моя улюблена чемпіонка, я хочу автограф👏 👏 👏", "коли хочеш, я кидаю тобі виклик💪 💪", "чемпіон Європи з паддл-тенісу @annasafroncik❤️🙌", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгенія Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс, які разом з нею давно переїхали до Італії.

Нагадаємо, 40-річна внучка Чапкіса в яскравому бікіні показала, як стати королевою пляжу: "прекрасна русалка".

Як повідомляла Politeka, дочка Чапкіса з "Танців з зірками" здивувала зовнішністю на фото з його онукою: "більше схожа на сестру".

Також Politeka писала, Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" без косметики і білизни показала натуральну красу: домашні кадри.