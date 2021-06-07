Внучка Народного артиста України, судді шоу" Танці з зірками " Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, вразила загадковим відеорекламою

Красуня ретельно стежить за своєю зовнішністю, саме тому вона виглядає значно молодше свого віку, передавати Politeka.net. Анна не тільки використовує різні засоби для підтримки краси і зволоження шкіри, але також займається спортом.

На своїх недавніх фото в Instagram актриса постала в зводобних джинсах-момах і в білій сорочці, на обличчі у красуні легкий макіяж. Анна розпустила злегка підкручене волосся і пококетувала на камеру.

"Крапля сонця на обличчі, щоденний союзник, який менш ніж за годину дає шкірі неймовірний ефект ...", - написала Анна, цитуючи Алессандро Барікко.

За годину публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Як чудово ♪ ", "Так красиво ♪ ", "Але як ти красива ❤️", "Чудова!!! ❤ ️ 🌹 ", "Я люблю тебе, красуня !!! 😘😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️", "Супер модна 😍 😘 😘 😘 ", "Завжди відмінна красуня❤️👏", " Красиво, додати нічого",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгенія Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс, які разом з нею давно переїхали до Італії.

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