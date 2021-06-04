Внучка Народного артиста України, судді шоу" Танці з зірками " Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, вразила загадковим знімком

Красуня ретельно стежить за своєю зовнішністю, саме тому вона виглядає значно молодше свого віку, передавати Politeka.net. Анна не тільки використовує різні засоби для підтримки краси і зволоження шкіри, але також займається спортом.

На своїх недавніх фото в Instagram актриса постала на тлі природи з легким макіяжем. Анна одягла звичайну чорну майку і розпустила волосся, якими грає вітер.

"Відбуваються речі, схожі на питання. Проходить хвилина або роки, і життя відповідає ", - написала Анна, цитуючи Алессандро Барікко.

За годину публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Ви з душею туману", "Красива Анна 🌷 😍 ", "Що ж, хороших вихідних", " чудова!!! ❤ ️ 🌹 ", "Чудове бачення ❤️ ", "Дуже красива дівчина і дуже представницька харизма😍 ", "Коли хочеш, я кидаю тобі виклик💪 💪", "красиво, додати нічого",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгенія Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс, які разом з нею давно переїхали до Італії.

Нагадавши, 40-річна внучка Чапкіса в яскравому бікіні показала, як стати королевою пляжу: "прекрасна русалка".

Як повідомляла Politeka, дочка Чапкіса з "Танців з зірками" здивувала зовнішністю на фото з його онукою: "більше схожа на сестру".

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