Настя Каменских на глазах у всей страны устроила страстные танцы перед Олегом Винником
В сети всплыли кадры с популярного шоу «Х-Фактор», в котором Настя и Андрей участвовали в качестве судей. Пикантный момент между артистами показали на одной из фан-страниц Каменских в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, на видео судей можно увидеть в процессе прослушиваний одного из участников шоу. Каменских начинает страстно танцевать перед Винником в пикантном наряде. Стоит отметить, что коллега из жюри был поражен такими танцами Каменских.
Настя в полупрозрачном платье еще до похудения порясла бедрами под известный хит "Despacito".
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"НАСТЯ Танцует! 🍒🍇 ВИННИК Потрясен! 🍁🌴 Парень из Кубы зажигательно спел легендарный хит "Despacito"!", - сказано в сообщении.
Пользователи в сети раскритиковали звезду за вид: "Она, что на пляж собралась? Что за вид?", "Это,что платье такое???😮", "Как не стыдно 🤭👎 в таком виде и в жюри! Ужас 😳", "Каменских с голой задницей, ужас".
Напомним, Каменских в обтягивающем платье озадачила "беременным" внешним видом: "Возраст никого не щадит".
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