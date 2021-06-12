Сергей и Снежанна Бабкины стали гостями программы Кати Осадчей «Светская жизнь»

Как передает Politeka.net, встреча звезд состоялась в Турции, где звездное семейство отдыхает вместе с детьми. Бабкины основательно подготовились к программе. Они устроили для беременной телеведущей настоящее шоу, катаясь на досках для серфинга с веслом.

Парочка устроила показательное выступление, в результате которого Бабкин едва устоял на ногах. Зато оператор получил прекрасный кадр, на котором пара целовалась, стоя на досках.

«А сможете обняться?», - спросил у Бабкиных оператор.

«Можем обняться?», - спросил Бабкин у Снежанны, на что та ответила утвердительно.

Кроме этого, Осадая устроила для супругов несколько интервью. Судя по сторис, звезды прекрасно провели время вместе.

Напомним, что не так давно сеть всколыхнул скандал. Снежанна решила рассказать общественности, что простила измену своего мужа. Шоком оказался тот факт, что измен было очень много. Музыкант признался, что изменил ей более чем со 100 женщинами.

По словам Бабкиной, она хотела уйти от Сергея, но он уговорил ее остаться. С тех пор пара везде находится вместе. Снежанна помогает Бабкину держать себя в руках и не пить.

Напомним, что Сергей Бабкин в плавках показал свою маленькую копию, покорив Никитюк: «Такой пупс».

Как сообщала Politeka, Бабкин решил показать свое семейство в полном составе, встретившись с Осадчей в Турции: фото.

Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина без фильтров показала фигуру в купальнике: кадры экстремального отдыха.