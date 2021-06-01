Відомий український музикант Сергій Бабкін показав парні образи зі своїм молодшим сином і поділився своїми роздумами про захист дітей

Як відомо, 1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей. З цього приводу музикант поділився тематичним постом у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Так, Бабкін показав фото зі своїм молодшим сином Єлисеєм. На ньому батько з сином позують біля басейну в однакових плавках з принтом у вигляді НЛО.

"Наша маленька, чоловіча, космічна команда в однакових купальниках, вітає всіх з початком літа! І звичайно ж - з Міжнародним днем захисту дітей!",- написав музикант.

Він також нагадав шанувальникам про те, як важливі діти.

"Тільки ось, насправді, незрозуміло, хто кого захищає і хто кого вчить. Твоя дитина - це ти!! Ти - це твоя дитина!", - додав Бабкін.

Його пост сподобався ведучій Лесі Нікітюк.

"Такий пупс", - написала вона в коментарях, не уточнивши, кого має на увазі.

Шанувальники також не пройшли повз нового фото артиста.

"Початок літа - багатообіцяючий)). На півдні України +12", "круте фото. Єлисей просто диво!", "Миленькі красунчики!", "Ваша копія, єдина дитина, яка схожа на Вас, красунчик!", "Який же Єлисей миленький, диво і дуже схожий на тата!",- пишуть люди.

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