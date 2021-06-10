Музикант Сергій Бабкін, його дружина Сніжана і діти зустрілися за кордоном з Катею Осадчою

Як передає Politeka.net, зараз жінка з чоловіком і дітьми відпочиває в жаркій Туреччині і ділиться яскравими фотографіями з відпустки.

2 роки Бабкіни не були на морі, зараз щосили насолоджуються морем-купаються і загоряють. Сніжана не забуває ділиться своїми думками під час відпустки.

Дружина Бабкіна зізнавалася раніше, що спочатку довго не могли визначиться, куди полетіти відпочивати, спочатку планували в Домінікану, в результаті вирішили зупиниться в Бодрумі.

Так, на останньому знімку, розміщеному у себе в Instagram, сім'я Бабкіних позували стоячи на тлі блакитної води моря.

Сім'я Бабкіних дружно обнялися і позують з ведучою "Світського життя" - вагітною Катериною Осадчою, яка теж в Туреччині на зйомках передачі разом з чоловіком Юрієм Горбуновим.

Примітно, що обличчя, плечі і шия у Бабкіної віддавали червоним відтінком, ймовірно, жінка згоріла на сонці.

"Раді були зустрічі з Осадчою. Вперше сім'я Бабкіних у повному складі в "Світське життя"", - написав Бабкін.

Користувачі активно коментують пост: "👏❤️а наймолодший фоткает?!", "Да ви і знали, що там будите все. Можна подумати".

Нагадавши, 10-річна дочка Сергія Бабкіна вразила зовнішністю і талантом: "займається всього два місяці, але...".

Як повідомляла Politeka, дружина Сергія Бабкіна відверто розповіла про зраду чоловіка і серйозну травму: "потрапила на саме дно".

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