Музикант Сергій Бабкін, його дружина Сніжана і діти зустрілися за кордоном з Катею Осадчою
Як передає Politeka.net, зараз жінка з чоловіком і дітьми відпочиває в жаркій Туреччині і ділиться яскравими фотографіями з відпустки.
2 роки Бабкіни не були на морі, зараз щосили насолоджуються морем-купаються і загоряють. Сніжана не забуває ділиться своїми думками під час відпустки.
Дружина Бабкіна зізнавалася раніше, що спочатку довго не могли визначиться, куди полетіти відпочивати, спочатку планували в Домінікану, в результаті вирішили зупиниться в Бодрумі.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Чарівна "дружина" Олега Винника, про яку він замовчує, завела публіку не гірше чоловіка: "Незрівнянна"
Кароль змусили червоніти, підловивши її за лаштунками з Даном Баланом: "Ви разом?"
Відкинутий Мішиною Тригубенко з'явився в компанії екс-дружини Узєлкова: "Дивіться..."
Трагічна ДТП на українській трасі, жертв довелося вирізати з понівечених авто: кадри з місця
Так, на останньому знімку, розміщеному у себе в Instagram, сім'я Бабкіних позували стоячи на тлі блакитної води моря.
Сім'я Бабкіних дружно обнялися і позують з ведучою "Світського життя" - вагітною Катериною Осадчою, яка теж в Туреччині на зйомках передачі разом з чоловіком Юрієм Горбуновим.
Примітно, що обличчя, плечі і шия у Бабкіної віддавали червоним відтінком, ймовірно, жінка згоріла на сонці.
"Раді були зустрічі з Осадчою. Вперше сім'я Бабкіних у повному складі в "Світське життя"", - написав Бабкін.
Користувачі активно коментують пост: "👏❤️а наймолодший фоткает?!", "Да ви і знали, що там будите все. Можна подумати".
Нагадавши, 10-річна дочка Сергія Бабкіна вразила зовнішністю і талантом: "займається всього два місяці, але...".
Як повідомляла Politeka, дружина Сергія Бабкіна відверто розповіла про зраду чоловіка і серйозну травму: "потрапила на саме дно".
Також Politeka писала, що Сергій Бабкін порівняв свою дружину з Елізабет Тейлор і Монікою Беллуччі: ефектне фото.