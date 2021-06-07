Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана полетіла за кордон, де засвітила свою фігуру в купальнику

Як передає Politeka.net, зараз жінка з чоловіком і дітьми відпочиває в жаркій Туреччині і ділиться яскравими фотографіями з відпустки.

2 роки Бабкіни не були на морі, зараз щосили насолоджуються морем-купаються і загоряють. Сніжана не забуває ділиться своїми думками під час відпустки.

Дружина Бабкіна зізнавалася раніше, що спочатку довго не могли визначиться, куди полетіти відпочивати, спочатку планували в Домінікану, в результаті вирішили зупиниться в Бодрумі.

Так, на останньому знімку, розміщеному у себе в Instagram, Сніжана попозувала стоячи на дошці для сапсерфинга в блакитній воді.

Вона розкинула руки високо за голову, підставляючи своє вологе тіло променям сонця, при цьому на ній був надітий відрядний купальник, а в руці вона тримала весло.

Примітно, що обличчя, плечі і шия у Бабкіної віддавали червоним відтінком, ймовірно, жінка згоріла на сонці.

"Неймовірний ранок!💙 Відбулося наше знайомство з # supsurf сапсерфінгом!",- написала Бабкіна.

Сапсерфінг-водний вид спорту, різновид серфінгу, в якому серфер пересувається по воді за допомогою весла. Дошки для сапсерфінг схожі на дошки для традиційного серфінгу, але зазвичай більше їх за габаритами, що спрощує утримання рівноваги.

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