Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана полетіла за кордон, де засвітила свою фігуру в купальнику
Як передає Politeka.net, зараз жінка з чоловіком і дітьми відпочиває в жаркій Туреччині і ділиться яскравими фотографіями з відпустки.
2 роки Бабкіни не були на морі, зараз щосили насолоджуються морем-купаються і загоряють. Сніжана не забуває ділиться своїми думками під час відпустки.
Дружина Бабкіна зізнавалася раніше, що спочатку довго не могли визначиться, куди полетіти відпочивати, спочатку планували в Домінікану, в результаті вирішили зупиниться в Бодрумі.
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Так, на останньому знімку, розміщеному у себе в Instagram, Сніжана попозувала стоячи на дошці для сапсерфинга в блакитній воді.
Вона розкинула руки високо за голову, підставляючи своє вологе тіло променям сонця, при цьому на ній був надітий відрядний купальник, а в руці вона тримала весло.
Примітно, що обличчя, плечі і шия у Бабкіної віддавали червоним відтінком, ймовірно, жінка згоріла на сонці.
"Неймовірний ранок!💙 Відбулося наше знайомство з # supsurf сапсерфінгом!",- написала Бабкіна.
Сапсерфінг-водний вид спорту, різновид серфінгу, в якому серфер пересувається по воді за допомогою весла. Дошки для сапсерфінг схожі на дошки для традиційного серфінгу, але зазвичай більше їх за габаритами, що спрощує утримання рівноваги.
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