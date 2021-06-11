Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская ошеломила радостной новостью

Как передает Politeka.net, победительница второго сезона шоу "Мастер Шеф" показала у себя в Инстаграм руку с помолвочным кольцом.

«Как думаете, что я ответила?)», - подписала фото Глинская.

В комментариях звезду «Мастер Шеф» стали искренне поздравлять с помолвкой.

«Класс. Поздравляю!», «Ура! Поздравляю от души», «По-моему не та рука», «Почему на левой руке?», «Только рука почему с колечком левая?», «Дай бог вам счастья - ты этого заслужила», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее в интервью «ЖВЛ» Елизавета Глинская призналась, что много лет назад потеряла ребенка во время родов. По словам женщины, причиной смерти малыша была спешка врачей. Врач, которая принимала роды, пыталась ускорить процесс при помощи препаратов, что привело к внутреннему кровотечению.

«Это была абсолютно их вина. Документы по сей день не выдали. Это невозможно принять – оно должно закрыться новыми впечатлениями, эмоциями, опытом», - призналась Глинская.

Женщина также отметила, что справиться с депрессией ей помогло увлечение кулинарией.

Стоит отметить, что первый брак Глинской распался после потери ребенка. Имени нынешнего избранника звезда СТБ не афиширует.

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