Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська порадувала апетитним рецептом
Зірка часто ділиться рецептами й секретами приготування, які можуть стати в нагоді будь-якій господині, передає Politeka.net.
Цього разу Глинська розмістила на Ютуб-каналі докладний рецепт ягідної шарлотки. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
"Думаєте, зима - не час для ягідного пирога? 🍒 Дуже навіть час 😉 Приготуймо до чаю шарлотку з ягодами - смачну і по-домашньому затишну 🍰", - написала Ліза.
Ягідна начинка:
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- 100 гр вишні без кісточки (1/2 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);
- 50 гр чорниці (1/4 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);
- 100 гр полуниці (2/3 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);
- 30 гр цукру (1,5 ст. л.);
- 10 гр кукурудзяного крохмалю (1 ч.л. з гіркою).
Змішати цукор і кукурудзяний крохмаль, додати розморожені ягоди, перемішати.
Довести суміш до кипіння, постійно помішуючи.
Бісквіт (на форму діаметром 26 см):
- 100 гр жовтка (5 шт.);
- 50 гр цукру (2 ст. л. з гіркою, до жовтка);
- 150 гр білка (5 шт .);
- 100 гр цукру (4 ст. л. з гіркою, до білка);
- 130 гр борошна (5 ст.л. з гіркою).
Розігріти духовку до 170 градусів. Збити окремо жовтки з цукром і білки з цукром.
З'єднати збиті жовтки і білки, вмішайте борошно невеликими порціями.
На дно форму постелити пергамент, а борти змастити розтопленим вершковим маслом і посипати борошном.
Викласти на дно форми тонкий шар тіста, а зверху - ягідну начинку, закрити начинку зверху тістом.
Випікати пиріг близько 40 хвилин.
Дати шарлотці охолонути, зняти форму і посипати зверху цукровою пудрою.
"Спасибі, Ліза! Як завжди смачно, просто, й головне позитивно!", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:»з одним секретним інгредієнтом".
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