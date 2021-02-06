Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська порадувала апетитним рецептом

Зірка часто ділиться рецептами й секретами приготування, які можуть стати в нагоді будь-якій господині, передає Politeka.net.

Цього разу Глинська розмістила на Ютуб-каналі докладний рецепт ягідної шарлотки. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Думаєте, зима - не час для ягідного пирога? 🍒 Дуже навіть час 😉 Приготуймо до чаю шарлотку з ягодами - смачну і по-домашньому затишну 🍰", - написала Ліза.

Ягідна начинка:

100 гр вишні без кісточки (1/2 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);

50 гр чорниці (1/4 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);

100 гр полуниці (2/3 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);

30 гр цукру (1,5 ст. л.);

10 гр кукурудзяного крохмалю (1 ч.л. з гіркою).

Змішати цукор і кукурудзяний крохмаль, додати розморожені ягоди, перемішати.

Довести суміш до кипіння, постійно помішуючи.

Бісквіт (на форму діаметром 26 см):

100 гр жовтка (5 шт.);

50 гр цукру (2 ст. л. з гіркою, до жовтка);

150 гр білка (5 шт .);

100 гр цукру (4 ст. л. з гіркою, до білка);

130 гр борошна (5 ст.л. з гіркою).

Розігріти духовку до 170 градусів. Збити окремо жовтки з цукром і білки з цукром.

З'єднати збиті жовтки і білки, вмішайте борошно невеликими порціями.

На дно форму постелити пергамент, а борти змастити розтопленим вершковим маслом і посипати борошном.

Викласти на дно форми тонкий шар тіста, а зверху - ягідну начинку, закрити начинку зверху тістом.

Випікати пиріг близько 40 хвилин.

Дати шарлотці охолонути, зняти форму і посипати зверху цукровою пудрою.

"Спасибі, Ліза! Як завжди смачно, просто, й головне позитивно!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:»з одним секретним інгредієнтом".

Як повідомляла Politeka, переможниця "Майстер Шеф" Глинська поділилася новорічним рецептом м'яса з овочами: "неймовірно смачно!"

Також Politeka писала, що Глинська розкрила рецепт тістечок родом з дитинства:"Повітряне і супернежное".